Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Sachbeschädigung auf Schulgelände

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Auf einem Schulgebäude in Friedeburg kam es am Wochenende zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter brachen im Eingangsbereich des Gebäudes in der Straße Lüttmoorland mehrere Stücke aus einer Granittreppe heraus und verursachten einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 12 Uhr. In dem Zeitraum kam es in der Sporthalle der Schule auch zu einem Einbruch. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

