Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Carolinensiel - Katze im Straßengraben aufgefunden

Bild-Infos

Download

Landkreis Wittmund (ots)

Sonstiges Geschehen

Carolinensiel - Katze im Straßengraben aufgefunden

An der Wittmunder Straße in Carolinensiel ist am Freitag, 11.02.2022, eine Katze in einem Straßengraben gefunden worden. Das Tier war krank und völlig durchnässt. Es besteht der Verdacht, dass das Tier ausgesetzt wurde. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer kennt oder vermisst diese Katze?

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell