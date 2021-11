Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.11.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

A6/ Neuenstein: Unfall am Stauende

Eine 59-jährige Hyundai-Fahrerin übersah am Dienstagmittag auf der A6 bei Neuenstein ein Stauende und fuhr auf einen LKW auf. Die Frau war gegen 13 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Neuenstein unterwegs und hatte wohl nicht rechtzeitig bemerkt, dass die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt anhalten mussten. Die 59-Jährige versuchte noch einem auf der mittleren Spur stehenden LKW auszuweichen, kollidierte aber dennoch mit dem linken Fahrzeugheck des Sattelaufliegers. Der Hyundai prallte daraufhin ab, schleuderte über die Fahrbahn und kam schließlich quer auf der linken Spur zum Stillstand. Die Lenkerin des PKW wurde bei dem Unfall verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von rund 7.000 Euro. Der Hyundai musste abgeschleppt werden.

A6/ Öhringen: Autobahn nach Unfall gesperrt

Weil nach einem Unfall am Dienstagvormittag auf der A6 bei Öhringen eine größere Menge Treibstoff ausgelaufen war, musste die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften zur Reinigung anrücken. Ein 21-Jähriger war mit seinem Audi gegen 11.30 Uhr an der Anschlussstelle Öhringen auf die Autobahn in Richtung Mannheim aufgefahren. Da der Verkehr auf der rechten Spur stockte wechselte der junge Mann quer über alle drei Fahrstreifen die Spur nach links. Dabei übersah er wohl einen dort heranfahrenden Opel eines 53-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Audi wurde durch den Zusammenstoß auf einen auf der mittleren Spur staubedingt, stehenden Sattelzug geschoben, wodurch der Tank des Lasters beschädigt wurde. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt. Es entstanden Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Künzelsau: Im Blindflug bis zum Unfall

Außen vereist, Innen beschlagen: Dieser Zustand an der Frontscheibe eines VW Polo führte am Dienstagmorgen vermutlich zu einem Verkehrsunfall in Künzelsau. Die 18 Jahre alte VW-Fahrerin war gegen 7 Uhr mit stark eingeschränkter Sicht in ihrem Wagen auf der Straße "Am Buchs" unterwegs. Dadurch übersah sie wohl einen am Straßenrand geparkten Renault und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die 18-Jährige blieb unverletzt.

