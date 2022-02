POL-AUR: Friedeburg - Unfall im Begegnungsverkehr

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Friedeburg - Unfall im Begegnungsverkehr

Zwei Lastwagen sind am Freitagmorgen in Friedeburg im Begegnungsverkehr an den Außenspiegeln kollidiert. Gegen 7.20 Uhr fuhr ein 23 Jahre alter Fahrer eines Lkw auf der Bentsreeker Straße aus Marx kommend in Richtung Bentsreek, als ihm ein anderer Lastwagen entgegenkam. Auf Höhe der Straße Friedhofsweg stießen die beiden Lkw an den Außenspiegeln zusammen. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, setzte der entgegenkommende Lkw seine Fahrt in Richtung Marx fort. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Lkw-Fahrer unter Telefon 04462 9110.

