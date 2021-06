Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wirscheid - Verteilkasten angefahren - Verursacher flüchtig - Zeugen gesucht

Wirscheid (ots)

Am Freitag, 04.06.2021, zwischen 20:00 Uhr und 20:15 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer am Ende der Ringstraße in Wirscheid einen Kabelverzweiger. Der Fahrer eines weißen Transporters wendete im Bereich des Feldweges, der gegenüber der Altglascontainer in der Ringstraße gelegen ist. Beim Rückwärtsfahren fuhr er gegen einen grauen Verteilerkasten und beschädigte diesen nicht unerheblich. In der Folge entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem Transporter, aber auch zu dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen, Telefon: 02624 9402-0, in Verbindung zu setzten.

