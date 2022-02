Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 19.02.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Körperverletzung

Aurich - Am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, wurde die Auricher Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 52-jährigen und einem 44-jährigen Mann aus Aurich gerufen. In einer Wohnung in der Kirchdorfer Straße in Aurich war es zu einem Streit gekommen, bei dem der ältere Mann sein Gegenüber mit einem Werkzeug schlug und am Kopf verletzte. Das 44-jährige Oper wurde leicht verletzt.

Ladendiebstahl

Aurich - Am Freitag, gegen 16:00 Uhr, kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Burgstraße in Aurich zu einem Ladendiebstahl. Eine 19-jährige Frau aus Aurich und ihre 14-jährige Mittäterin aus Südbrookmerland versuchten, Kleidung zu entwenden. Die beiden Frauen wurden jedoch vom Personal beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wiesmoor - Ein 41-jähriger Mann aus Großefehn parkte seinen Opel Zafira am Donnerstagmittag, in der Zeit von 12:50 Uhr bis 14:10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes im Amaryllisweg in Wiesmoor. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen fest, die vermutlich durch das Türöffnen eines daneben geparkten PKW verursacht wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Altkreis Norden

Trunkenheit im Verkehr

Norden - Am Freitag, 18.02.2022, gegen 14:10 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Gewerbestraße in Norden eine 62-jährige Fahrzeugführerin kontrolliert. Bei dem folgenden Atemalkoholtest wurde ein Wert mehr als von 2,5 Promille ermittelt. Der Führerschein der Frau wurde daraufhin beschlagnahmt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallflucht

Upgant-Schott - Bereits am Donnerstagvormittag wurde in Upgant-Schott im Wilde-Äcker-Weg ein Hund durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren und schwer verletzt. Trotz sofortiger tierärztlicher Hilfe konnte das Tier nicht mehr gerettet werden. Hinweise bitte an die Polizei Norden (04931-9210)

Krummhörn - Gefährdung des Straßenverkehrs Am Freitag, gegen 16:00 Uhr, kam eine 44-jährige Fahrzeugführerin auf der Krummhörner Straße mit ihrem Pkw aufgrund des Sturms von der Fahrbahn ab. Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass die Frau das Fahrzeug unter Alkoholbeeinflussung geführt hatte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen Wittmund - In der Nacht zu Sonnabend, gegen 03:50 Uhr, kam ein 23-jähriger Wittmunder, mit einem Pkw nach rechts von Bundesstraße 210 (in Höhe Dohusen) ab und geriet über eine dortige Dammstelle auf das angrenzende Weideland, in welchem der verunfallte Pkw letztendlich auch zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer sowie sein Mitfahrer blieben durch den Verkehrsunfall unverletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 23-jährige Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,0 Promille. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Sturmbedingte Gesamtmeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Im Zusammenhang mit dem Orkantief "Zeynep" wurden in der Zeit von Freitagnachmittag, 15:30 Uhr, bis Samstagmorgen, 05:30 Uhr, durch die Kräfte der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund etwa 125 Einsätze übernommen. Im Großteil der Fälle wurden durch Bäume versperrte Straßen oder sonstige Gefahrenstellen bis zum Eintreffen der Feuerwehr abgesichert. Zu den vorgenannten Einsätzen zählten auch 13 sturmbedingte Verkehrsunfälle, bei denen Fahrzeuge beispielsweise durch herunterstürzende Äste beschädigt wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell