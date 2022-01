Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fahrraddiebe von Zivilstreife ertappt +++ Mülltonne angesteckt +++ Verkehrskontrolle deckt Unfallflucht auf +++ Aggressiver Mann attackiert Rettungsdienst und Polizei

Wiesbaden (ots)

1. Fahrraddiebe von Zivilstreife ertappt, Wiesbaden, Rheingauviertel, Simone-Veil-Straße, Mittwoch, 05.01.2022, 01:40 Uhr,

(aa) Am Mittwoch, den 05.01.2022, entdeckte eine Zivilstreife um 01:40 Uhr im Rheingauviertel in Wiesbaden zwei mutmaßliche Fahrraddiebe. Die Jugendlichen, welche zu zweit ein Fahrrad schoben, waren zunächst anlassunabhängig in der Simone-Veil-Straße kontrolliert worden. Während der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass das Fahrrad noch mittels Fahrradschloss zwischen Hinterrad und Rahmen verschlossen war. Die Beschuldigten wurden auf ein Polizeirevier gebracht. Das Rad wurde sichergestellt und die 13- und 18- Jahre alten Jungen ihren Angehörigen übergeben.

2. Mülltonne angesteckt,

Wiesbaden, Klarenthal, Geschwister-Scholl-Straße, Dienstag, 04.01.2022, 19:20 Uhr,

(mh) Am Dienstagabend wurde in der Geschwister-Scholl-Straße in Wiesbaden eine Mülltonne durch unbekannte Täter beschädigt. Diese hatten die Papiermülltonne auf unbekannte Weise angesteckt und waren geflüchtet. Es kam zu einem kleineren Brand, der von einer alarmierten Polizeistreife gelöscht werden konnte.

Personen, die Hinweise auf die Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten.

3. Verkehrskontrolle deckt Unfallflucht auf, Wiesbaden, Rheingaustraße, Dienstag, 04.01.2022, 03:00 Uhr,

(aa) Am Dienstag, den 04.01.2022, wurde in Wiesbaden Biebrich gegen 03:00 Uhr ein, an der Rheinstraße stehender, blauweißer BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Wagen war den Beamten aufgefallen, weil er große Beschädigungen aufwies. Bei der Befragung der alkoholisierten Insassen stellte sich heraus, dass sie möglicherweise an einer Unfallflucht beteiligt waren. Nach eigenen Angaben waren Sie zuvor mit einer Verkehrsinsel kollidiert und hatten sich dann mit dem Fahrzeug entfernt, ohne den Unfall zu melden. Die Schäden an der Insel konnten durch die Polizei verifiziert werden. Bei dem mutmaßlichen Fahrer und seinem Beifahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen die Männer wird nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 2.500 EUR.

4. Katalysator auf Park and Ride Parkplatz entwendet Wiesbaden, Saarstraße, Montag, 03.01.2022, 14:00 Uhr bis Dienstag, 04.01.2022, 19:45 Uhr

(mh) Im Zeitraum zwischen Montagmittag und Dienstagabend ist es auf einem Park and Ride Parkplatz in der Saarstraße in Wiesbaden zum Diebstahl eines Fahrzeugkatalysators durch unbekannte Täter gekommen. Diese verwendeten ein unbekanntes Schneidewerkzeug und bauten damit den Katalysator eines Opels aus. Zeuginnen oder Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen auf dem P+R Parkplatz in der Saarstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

5. Aggressiver Mann attackiert Rettungsdienst und Polizei, Wiesbaden, Delkenheim, Taunusring, Dienstag, 04.01.2022, 15:55 Uhr bis 18:00 Uhr,

(mh) Am Dienstagnachmittag hat ein aggressiver Mann im Taunusring in Wiesbaden nach Mitarbeitern des Rettungsdienstes und Polizeibeamten geschlagen, getreten und gespuckt. Der 20-jährige Hochheimer hatte im Treppenhaus eines Wohnhauses im Taunusring herumgeschrien und Drohungen gegen imaginäre Wesen geäußert. Wenig später konnte der Mann, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, von einer alarmierten Polizeistreife unter großen Anstrengungen vor dem Haus festgenommen werden. Als Mitarbeiter eines Rettungsdienstes den Mann in einen Rettungswagen bringen wollten, schlug und trat der 20-jährige um sich, wobei er einen Sanitäter verletzte. Im Rettungswagen selbst spuckte er einen Notarzt an. Der Mann konnte letztlich trotz andauernder Gegenwehr in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen ihn wird jetzt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen sowie wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

6. Handy und Gurtkontrollen im Wiesbadener Stadtgebiet Wiesbaden, Rampenstraße, Kostheimer Landstraße Mittwoch, 05.01.2022, 08:15 Uhr - 12:30 Uhr,

(mh) Heute wurden von Kräften der Polizei stationäre Verkehrskontrollen in der Rampenstraße und auf der Kostheimer Landstraße in Wiesbaden durchgeführt. Dabei wurden 48 Fahrzeuge und 57 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden 40 Verstöße festgestellt, wovon zehn auf Gurtverstöße, sieben auf Handyverstöße und acht auf Ladungssicherung entfielen. Mittels einer Geschwindigkeitsmessanlage konnten weiter sieben Geschwindigkeitsverstöße im Verwarngeldbereich festgestellt werden. Es wurden eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und eine weitere wegen Kennzeichenmissbrauchs gefertigt.

