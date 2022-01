Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fußgänger bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt +++ Wohnungstür durch Brand beschädigt +++ Aggressiver Mann in Gewahrsam genommen +++ Exhibitionist zeigt sich in Mainz-Kastel

Wiesbaden (ots)

1. Fußgänger bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt, Wiesbaden, Nordost, Bierstadter Straße, Samstag, 01.01.2022, 01:40 Uhr,

(mh) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Bierstadter Straße in Wiesbaden Nordost ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der geschädigte 21-jährige Mann aus Taunusstein überquerte gerade eine Fußgängerampel auf der Bierstadter Straße in Richtung der Europaschule, als er von einem stadteinwärts fahrenden PKW frontal angefahren wurde. Durch den Anstoß ging der Mann zu Boden und verletzte sich dabei leicht an einem Knie und einem Daumen. Der Unfallfahrer flüchtete mit seinem PKW in unbekannte Richtung. Der Geschädigte konnte zum Fahrzeug keine Angaben machen.

Personen, die Angaben zu dem Unfall oder Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

2. Wohnungstür durch Brand beschädigt,

Wiesbaden, Biebrich, Platanenstraße, Sonntag, 02.01.2022, 12:25 Uhr,

(aa) Am Sonntagmittag kam es in der Platanenstraße in Wiesbaden Biebrich zu einem kleineren Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Eine Dekoration, die an einer Wohnungstür im dritten Obergeschoss des Hauses hing, entzündete sich aus ungeklärter Ursache. Durch die Flammen wurde die Wohnungstür beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine mögliche Verursachung durch unbekannte Täter nicht ausgeschlossen werden.

Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Aggressiver Mann in Gewahrsam genommen, Wiesbaden, Kirchgasse, Montag, 03.01.2022, 10:20 Uhr,

(mh) Am Montagmorgen ist ein alkoholisierter Mann aus Wiesbaden in der Kirchgasse von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Der 55-Jährige hatte in der Kirchgasse Passanten auf grobe Weise angesprochen und provoziert. Wenig später geriet er mit einer Person vor dem Luisenforum in eine körperliche Auseinandersetzung. Da er sich bei Eintreffen einer Streife der Polizei weiterhin aggressiv gab, wurde er gegen 10:20 Uhr in Polizeigewahrsam genommen. Der Ingewahrsamnahme bis zum heutigen Abend wurde durch einen Bereitschaftsrichter zugestimmt.

4. Exhibitionist zeigt sich in Mainz-Kastel, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Eleonorenstraße, Donnerstag, 30.12.2021, 09:00 Uhr,

(mh) Am Donnerstagmorgen kam es in der Eleonorenstraße in Mainz-Kastel zu exhibitionistischen Handlungen eines unbekannten Täters. Der Mann saß auf einer öffentlichen Parkbank am Rhein und manipulierte in schamverletzender Weise an sich. Anschließend ging er in unbekannte Richtung davon. Laut Zeugenaussagen sei der Mann ca. 55 Jahre alt und 180 cm groß. Er hätte einen dunklen Teint gehabt und kurze, dunkle Haare getragen. Er sei mit einem dunklen Blouson, einer dunklen Jeanshose und dunklen Schuhen bekleidet gewesen.

Personen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Nummer (0611) 345-0 in Kontakt zu treten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell