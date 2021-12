Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Diverse Einbrüche +++ Pedelec-Fahrer schwer verletzt +++ Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Autohändler von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Sankt-Florian-Straße, 28.12.2021, 17.30 Uhr bis 29.12.2021, 09.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch haben Einbrecher in Mainz-Kastel ihr Unwesen getrieben und in der Wiesbadener Straße sowie der angrenzenden Sankt-Florian-Straße fünf dort ansässige Autohändler heimgesucht. Die Täter verschafften sich in allen Fällen Zugang zu den jeweiligen Grundstücken und brachen anschließend in die Büroräumlichkeiten der Autohändler ein. Während die Unbekannten beim Einbruch in der Sankt-Florian-Straße mehrere Autoschlüssel und zwei dazugehörige Mercedes im Gesamtwert von rund 40.000 Euro entwendeten, gingen sie bei den anderen Taten augenscheinlich leer aus. Die beiden gestohlenen Fahrzeuge wurden später im Bereich von Frankfurt abgestellt aufgefunden und sichergestellt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Eingangstür von Bäckerei hält Einbrechern stand, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 28.12.2021, 20.00 Uhr bis 29.12.2021, 05.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür einer Bäckerei im Kaiser-Friedrich-Ring hat in der Nacht zum Mittwoch Einbrechern standgehalten. Die Täter hatten erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der durch den gescheiterten Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbrecher erbeuten Bargeld,

Wiesbaden-Dotzheim, Spiekerooger Straße, 29.12.2021, 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Reihenhaus in der Spiekerooger Straße hatten es unbekannte Täter am Mittwoch auf Bargeld abgesehen. Die Einbrecher schlugen zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr zu und drangen durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Wohnhaus ein, aus welchem sie dann das aufgefundene Bargeld mitgehen ließen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Terrassentür aufgehebelt,

Wiesbaden, Brunhildenstraße, 29.12.2021, 13.10 Uhr bis 20.50 Uhr,

(pl)In der Brunhildenstraße brachen unbekannte Täter am Mittwoch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Einbrecher hebelten zwischen 13.10 Uhr und 20.50 Uhr die Terrassentür auf, um sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und ergriffen mit bislang noch unbekanntem Diebesgut wieder die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Pedelec-Fahrer schwer verletzt,

Wiesbaden-Bierstadt, Leibnizstraße, 29.12.2021, 19.00 Uhr,

(pl)Ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Mittwochabend in der Leibnizstraße in Bierstadt beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Der Fahrradfahrer war gegen 19.00 Uhr auf der Leibnizstraße in Richtung Parkstraße unterwegs, als er in Höhe der Einmündung zur Bingertstraße von dem VW Golf eines 32-jährigen Autofahrers erfasst wurde, welcher von der Leibnizstraße nach links in die Bingertstraße einbiegen wollte. Der bei dem Unfall schwer verletzte 54-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Es wurde ein Gutachter hinzugezogen und die beiden Fahrzeuge sichergestellt.

6. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Wiesbaden für die kommende Woche:

Dienstag: Rheingaustraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell