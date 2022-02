Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht auf Bundesstraße +++ Wiesmoor - Lkw mit Fahrradfahrerin zusammengestoßen +++ Aurich - Autofahrer mit Hauswand kollidiert

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf Bundesstraße

In Plaggenburg kam es am Mittwoch, 16.02.222, zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 7.40 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Esenser Straße (B 210) in Höhe der Hausnummer 212 mit einem entgegenkommenden grauen Honda Jazz zusammen, der in Richtung Wittmund unterwegs war. An dem Außenspiegel des Honda entstand Sachschaden. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Wiesmoor - Lkw mit Fahrradfahrerin zusammengestoßen

Ein Lkw-Fahrer ist am Montagmorgen in Wiesmoor mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Von der Hauptstraße aus wollte gegen 9.20 Uhr ein 32 Jahre alter Lastwagenfahrer rückwärts auf ein Grundstück fahren. Hierbei kollidierte er nach ersten Erkenntnissen mit einer 79 Jahre alten Fahrradfahrerin, die sich hinter dem Lkw befand. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Aurich - Autofahrer mit Hauswand kollidiert

Ein Autofahrer ist am Freitag in Aurich mit einer Hauswand kollidiert. Gegen 14.50 Uhr fuhr ein 34 Jahre alter Mann mit einem Ford auf dem Schoolpad und verlor aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann kam von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Vorgarten und kollidierte mit einer Hauswand. Mehrere Klinkersteine wurden beschädigt. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell