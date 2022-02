Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Auseinandersetzung zwischen Hundebesitzerinnen +++ Aurich-Sandhorst - Werkzeug gestohlen +++ Norderney - Sachbeschädigung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Auseinandersetzung zwischen Hundebesitzerinnen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen wurde die Polizei am Dienstag in Wiesmoor gerufen. Die beiden Frauen im Alter von 90 und 25-Jahren waren nach ersten Erkenntnissen gegen 14.30 Uhr im Bereich der Blumenhalle mit ihren Hunden spazieren und gerieten bezüglich des Anleinens ihrer Vierbeiner in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf kam es zwischen der 90-Jährigen und der 25-Jährigen offenbar zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Beide Frauen erstatteten Strafanzeige.

Aurich-Sandhorst - Werkzeug gestohlen

In Aurich-Sandhorst ist in einen Bauwagen eingebrochen worden. Unbekannte stiegen zwischen dem 15.02.2022 und Dienstag, 22.02.2022, in den Bauwagen am Südeweg ein und entwendeten Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen, telefonisch unter 04941 606215.

Norderney - Sachbeschädigung

Unbekannte haben auf Norderney zwei Glasscheiben in der Friedrichstraße beschädigt. Zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, zerstörten die Täter ein Fenster und die Eingangstür einer Pension. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Vorfall entgegen, telefonisch unter 04932 92980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell