Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Straßenverkehr

Friedelsheim (ots)

Am 23.01.2022 um 23:43 Uhr kam es zur Fahrzeugkontrolle eines Citroen. Bereits während der Kontrollmaßnahme konnte bei der 38-jährigen Fahrzeugführerin Alkoholgeruch festgestellt werden. Gegenüber den Polizeibeamten gab die 38-jährige Bad Dürkheimerin an, einen Glühwein getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Auf Grund des Ergebnisses wurde die 38-Jährige zur PI Bad Dürkheim verbracht. Dort wurde ihr ein Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Auch die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Die 38-jährge Fahrzeugführerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ein Fahrzeug darf sie vorerst nicht mehr führen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

