Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn/Strackholt - Mann wurde mit Messer angegriffen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn/Strackholt - Mann wurde mit Messer angegriffen

Die Polizei ist am Samstag zu einer Obdachlosenunterkunft in Strackholt gerufen worden. Gegen 16 Uhr war es dort zwischen einem 53-jährigen amtsbekannten Mann und einem 53-jährigen Bewohner zu Streitigkeiten gekommen. Im weiteren Verlauf soll der amtsbekannte Beschuldigte den Bewohner mit einem Messer angegriffen haben. Das Opfer wurde verletzt und musste vor Ort vom Rettungsdienst und einem Notarzt behandelt werden. Der Beschuldigte wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht im Neustadtweg

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch im Neustadtweg in Aurich. Zwischen 11.30 Uhr und 13.10 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter beim Ein- oder Ausparken einen weißen VW Golf am hinteren Stoßfänger. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

