Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schuppenbrand in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 2. August 2021, geriet gegen 18:00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Schuppen in der Cloppenburger Straße in Großenkneten, Ahlhorn in Brand.

Der circa 3x4 Meter große Schuppen brannte vollständig ab. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn, die mit fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort war, löschte das Feuer.

Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell