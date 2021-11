Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Höfingen: Unfallflucht nach Parkrempler auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ditzinger Straße in Höfingen einen geparkten VW und verursachte dadurch einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Da der unbekannte Fahrzeuglenker sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, sucht das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, nach Zeugen.

