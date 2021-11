Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Mann in psychischem Ausnahmezustand lässt sich auf Balkon seines Nachbarn herab und rangelt mit der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 17:20 Uhr erreichte ein Notruf die Polizei. Eine Person sei vom Balkon eines Hauses im Schießrainweg in Weil der Stadt gestürzt. Beim Eintreffen der Polizei wurde stattdessen eine verbale Auseinandersetzung im Treppenhaus festgestellt. Die beiden Beteiligten wurden durch die Polizei getrennt und zurückgeschoben, woraufhin ein 37-jähriger Mann mit wildem Herumfuchteln und lautem Schreien reagiert haben soll. Der Aufforderung der Polizei, dass dieser die Arme auf den Rücken nehmen solle, kam der Mann, welcher nun in Rage war, nicht nach. Beim Versuch der Polizeibeamten den Mann zu fixieren, brachte er einen der Beamten mit sich zu Boden, umschlang dessen Beine und wollte diese nicht mehr freigeben. Hierbei wurde der Polizeibeamte leicht verletzt. Mithilfe seiner Kollegin konnte sich der Beamte letztlich befreien. Der 37-jährige Tatverdächtige wurde anschließend gemeinsam mit zwei weiteren, zur Unterstützung herbei geeilten Polizisten gebändigt, auf dem Boden fixiert und vom Rettungsdinest in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Während der Maßnahmen äußerte der Mann diverse Beleidigungen gegenüber den Einsatzkräften. Laut des anderen Beteiligten soll sich der 37-Jährige aus dem oberen Stockwerk auf dessen Balkon herabgelassen haben, wobei ein Blumenkübel zerbrach. Das soll der Auslöser für die zunächst verbale Auseinandersetzung gewesen sein.

