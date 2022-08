POL-F: 220823 - 0957 Frankfurt-Ginnheim: Raub einer Halskette

Frankfurt (ots) - (th) Am Montag (22. August 2022) kam es in den frühen Nachmittagsstunden zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil eines 25-jährigen Mannes in der Münchener Straße im Frankfurter Bahnhofsviertel. Die Täter konnten mittels Videoaufzeichnungen identifiziert und festgenommen werden; verletzt wurde niemand. Der Geschädigte lehnte an seinem geparkten ...

