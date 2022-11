Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Radfahrer stoßen zusammen, Verursacher entfernte sich

Tönisvorst (ots)

Eine 63jährige Frau aus Tönisvorst befuhr den gemeinsamen Fuß- und Radweg der Straße Höhenhöfe in Tönisvorst. Sie fuhr vom Netto-markt bis zum Globus-Parkplatz. Sie wollte dann weiter in Richtung Aldi fahren. Hier sei ihr eine männliche Person auf dem Fahrrad entgegengekommen und es kam zum Zusammenstoß. Die Dame stürzte und verletzte sich leicht am linken Knie und an der Hand. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Viersen unter der Nummer 02162/377-0 in Verbindung zu setzen. /fd (1095

