POL-VIE: Viersen: Wohnungsbrand mit Todesfolge - Brandstiftung wird ausgeschlossen

Viersen-Dülken (ots) - Am 13.11.2022 hat es gegen 16.15 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Viersener Straße in Dülken gegeben. Ein 48-jähriger Viersener fuhr mit seinem Pkw auf der Viersener Straße in Fahrtrichtung Dülken. Er beabsichtigte nach rechts in die Straße Ransberg abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang schaute der 48-Jährige nicht ordnungsgemäß und ...

