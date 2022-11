Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Born: Alleinunfall - Pkw-Fahrerin kommt von der Straße ab

Brüggen-Born (ots)

Am 13.11.2022 hat es gegen 05.45 Uhr einen Alleinunfall auf der B221 in Born mit einem Pkw gegeben. Eine 28-jährige Viersenerin fuhr mit ihrem Pkw auf der auf der B221 in Fahrtrichtung Niederkrüchten. An einer dortigen Baustelle schaute die 28-Jährige nicht ordnungsgemäß und übersah die geänderte Straßenführung. Sie fuhr, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, mit ihrem Pkw in eine baubedingte Absenkung, woraufhin der Pkw sich überschlug. Die Viersenerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest gab einen Wert von über einer Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Ermittlungen dauern an. / AM (1091)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell