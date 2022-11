Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Festnahme nach erpresserischen Menschenraub - Kripo sucht Zeugen

Nettetal-Breyell (ots)

Die Frage nach den Hintergründen einer schwerwiegenden Straftat gehen Staatsanwaltschaft und Polizei seit gestern Abend nach. Ein 20-jähriger Nettetaler wurde gestern Abend von drei Männer in ein Auto gezerrt und später verletzt, sie wollten von dem jungen Mann offenbar einen vierstelligen Geldbetrag erpressen. Doch der Reihe nach: Der 20-Jährige war in Breyell auf der Christian-Rötzel-Allee mit einem Roller unterwegs, als er von einem Auto gestoppt wurde. Die zwei Insassen stiegen aus, bedrohten den Mann mit einer Schusswaffe, schlugen ihn und zerrten ihn in das Auto. Die Fahrt ging in Richtung Lobberich, wo der 20-Jähige bei der Sparkasse Geld abheben sollte. Da der 20-Jährige sich für die Geldforderung zuvor telefonisch auch an einen Verwandten gewandt hatte, dieser daraufhin die Polizei verständigte, waren aber schon zahlreiche Teams der Viersener Polizei in der Lobbericher Innenstadt unterwegs. Auf dem Doerkesplatz konnten drei Tatverdächtige, einer war wahrscheinlich in den Pkw gestiegen, dann mit Unterstützung des kommunalen Ordnungsdienstes festgenommen werden. Im Auto der Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte unter anderem einen Baseballschläger und eine Schreckschusswaffe. Die Kripo Viersen ermittelt wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubs und sucht als Zeugen insbesondere ein älteres Ehepaar und einen Autofahrer, die gestern am späten Nachmittag beobachtet haben könnten, wie der 20-Jährige in Breyell auf der Christian-Rötzel-Allee in den Pkw gezerrt wurde. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Audi A5 mit VIE-Kennzeichen. Bei den Beschuldigten handelt es um einen 39-jährigen Niederkrüchtener, um einen 29-jährigen Nettetaler und einen 49-jährigen Mann, ebenfalls aus Nettetal. Gegen alle Beschuldigte ordnete ein Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft an. /wg (1089)

