Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Remise in Brand, Polizei ermittelt

Greven (ots)

Am Mittwochabend (13.04.22), gegen 20.30 Uhr, ist an der Straße Aldruper Oberesch in Gimbte - auf Höhe des dortigen Golfclubs - eine Remise in Brand geraten. In dem frei zugänglichen Unterstand wurde unter anderem Kaminholz gelagert. Dort lag ersten Erkenntnissen zufolge der Brandherd. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Flammen beschädigten den Dachstuhl der Remise. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden am Gebäude liegt schätzungsweise bei rund 5000 Euro. Warum das Holz in Brand geraten ist, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

