POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Geschäft für Reitsportbedarf

Greven (ots) - Auf der Königsstraße ist es am Dienstagabend (12.04.2022) gegen 21.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Ein 18-jähriger Grevener befuhr mit seinem Mazda Demio die Königsstraße in Richtung Rathausstraße. In Höhe der Hausnummer 33 hielt er am rechten Fahrbahnrand, um einem 33-Jährigen aus Greven das Einsteigen auf der Beifahrerseite zu ermöglich. Während er ...

mehr