Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Montag (11.04.) wurde in Laggenbeck in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.10 Uhr ein Fahrzeug beschädigt. Der blaue VW Golf Kombi war auf dem Aldi-Parkplatz an der Ibbenbürener Straße 36 geparkt. Der Golf wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer im Heckbereich beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/5914315.

