POL-ST: Kreis Steinfurt, Warnung vor falschen Mahnschreiben

Mettingen (ots) - Am Sonntag (10.04.) befuhr gegen 14.30 Uhr ein 21jähriger Mettinger mit seinem silbernen Audi A3 die Ibbenbürener Straße in Fahrtrichtung Wellenweg. An der Kreuzung Ibbenbürener Straße/Landrat-Schultz-Straße/Muckhorster Weg fuhr eine Gruppe von 10 Radfahrern, fünf Männer und fünf Frauen, von der Landrat-Schultz-Straße auf die Ibbenbürener Straße auf. Der Mettinger, der sich auf der ...

