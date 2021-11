Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hinweisschild beschädigt - Polizei sucht Zeugen ++ Akku vom E-Bike abgeschraubt ++ Einbrüche in zwei Doppelhaushälften ++

Rotenburg (ots)

Hinweisschild beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Sittensen/Lengenbostel. In der Nacht zum Donnerstag ist in der Stader Straße, Höhe Lengenbostel, das Hinweisschild eines Unternehmens (Palettenhandel) aus dem Lengenbosteler Gewerbegebiet beschädigt worden. Die Täter durchtrennten den Rohrträger vermutlich mit einer Flex. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter Telefon 04282/59414-0 bei der Polizei Sittensen.

Akku vom E-Bike abgeschraubt

Rotenburg. Auf den Akku eines E-Bikes hatten es am Donnerstag unbekannte Täter am Rotenburger Bahnhof abgesehen. Am Fahrradständer schraubten sie im Verlauf des Tages den Gepäckträger samt Akku ab und verschwanden damit. Die Polizei geht von einem Schaden von rund vierhundert Euro aus.

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Scheeßel. Zwischen Montag und Donnerstag sind unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus am Helvesieker Weg eingebrochen. Dazu hebelten sie auf der Rückseite das Fenster zum WC auf und stiegen dadurch ein. In der Wohnung suchten die Unbekannten nach Beute. Ob sie etwas gefunden haben, steht noch nicht fest.

Einbrüche in zwei Doppelhaushälften

Zeven. In der Nacht zum Freitag ist es in der Straße Im Neuen Kampe zu zwei Einbrüchen gekommen. Unbekannte Täter stiegen in die Wohnungen von zwei Doppelhaushälften ein. In einem Fall wurde eine Terrassentür aufgebrochen. Im zweiten Haus verschafften sich die Täter Zugang durch ein aufgehebeltes Fenster. Was sie in der ersten Wohnung mitgenommen haben, steht noch nicht fest. In der anderen fiel ihnen Schmuck in die Hände.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell