Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Betrunken am Steuer eingeschlafen ++ Radfahrer übersehen ++ 24-jähriger Autofahrer hatte Joints geraucht ++ Einbrecher kamen während des Mittagsschlafs ++

Rotenburg (ots)

Betrunken am Steuer eingeschlafen

Gyhum. Unter erheblichem Alkoholeinfluss hat ein 32-jähriger Autofahrer am Mittwochabend in der Scheeßeler Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Nach eigenen Angaben sei der Mann betrunken von einer Party gekommen und bei seiner Fahrt auf der Kreisstraße vermutlich am Steuer seines Pkw eingeschlafen. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und prallte auf einem angrenzenden Grundstück gegen einen gemauerten Pfosten. Der 32-Jährige blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme zeigte einen Wert von über 2,3 Promille an. Der Fahrer musste zwei Blutproben und natürlich auch seinen Führerschein abgeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige tausend Euro.

Radfahrer übersehen

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 215 zwischen Rotenburg und Unterstedt ist am Mittwochnachmittag ein 63-jähriger Radfahrer verletzt worden. Ein 33-jähriger Autofahrer hatte den auf dem Radweg an der Bundesstraße fahrenden Radler vermutlich übersehen, als er gegen 14.15 Uhr aus einer Geländeausfahrt kam. Durch die Kollision stürzte der 63-Jährige und zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu. Er kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Autofahrer unter Drogenverdacht

Elsdorf. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen haben am Mittwochvormittag einen 35-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 11.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Landesstraße 131 zwischen Elsdorf und der BAB-Anschlussstelle Elsdorf unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Verkehrskontrolle erkannten sie bei dem Fahrer Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Nach eigenen Angaben hatte der 35-Jährige zuvor Kokain und Marihuana konsumiert. Er musste eine Blutprobe abgeben.

24-jähriger Autofahrer hatte Joints geraucht

Elsdorf/A1. Unter dem Einfluss von Marihuana ist ein 24-Jähriger Autofahrer am Mittwochabend auf der Hansalinie A1 in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten hatten den Opel des Mannes gegen 19.20 Uhr auf den Autobahnparkplatz Hatzte gelotst. Nachdem ein Urintest einen Ausschlag für THC anzeigte, räumte der junge Fahrer ein, zuvor im Ausland Joints geraucht zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Einbrecher kamen während des Mittagsschlafs

Selsingen. Während ein älteres Ehepaar am Mittwochnachmittag ihren Mittagschlaf abhielt, sind unbekannte Täter in ihr Wohnhaus an der Straße Luneborn eingedrungen. Zwischen 13 Uhr und 15 Uhr verschafften sie sich unbemerkt durch ein offenstehendes Fenster Zugang in die Wohnung. Die Unbekannten durchstöberten die Räume und fanden Schmuck. Damit entkamen sie unerkannt.

