Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Taschendiebstahl - Täter heben Geld vom Konto ab ++ Gefälschten Führerschein vorgelegt ++ Vandalismus auf dem Gaststätten-Parkplatz ++

Rotenburg (ots)

Nach Taschendiebstahl - Täter heben Geld vom Konto ab

Selsingen. Nach einem Taschendiebstahl haben unbekannte Täter am Dienstagnachmittag gleich im Anschluss an die Tat mit der gestohlenen Bankkarte der Geschädigten Bargeld von ihrem Konto abgehoben. Die 76-Jährige war zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr zum Einkaufen in einem Discounter an der Hauptstraße. Unbemerkt stahlen ihr die Täter die Geldbörse aus der Jackentasche. Neben Bargeld und Dokumenten, war darin auch eine Bankkarte. Damit gingen die Unbekannten sofort zur Filiale der Sparkasse an der Straße Am Brink und hoben mehrere hundert Euro ab.

Gefälschten Führerschein vorgelegt

Heeslingen/Brake. Einen gefälschten französischen Führerschein hat ein 33-jähriger Autofahrer am Dienstagvormittag Beamten der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei bei einer Verkehrskontrolle vorgelegt. Der Mann war gegen 11 Uhr mit seinem VW Passat unterwegs, als die Polizei auf ihn aufmerksam wurde. Beim Blick auf den Führerschein erkannten die Beamten eindeutige Fälschungsmerkmale. Sie beschlagnahmten das Dokument und untersagten die Weiterfahrt. Der 33-Jährige muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Urkundenfälschung verantworten.

Unehrlicher Finder auf Video erkannt

Fintel. Die Beamten der Finteler Polizei ermitteln derzeit gegen einen 45-jährigen Mann wegen des Verdachts der Fundunterschlagung. Ihm wird vorgeworfen, am Dienstagvormittag im Kassenbereich eines Einkaufsmarktes an der Straße Am Markt ein liegengelassenes Portemonnaie gefunden und an sich genommen zu haben. Anhand der Videoaufzeichnungen des Marktes konnte er identifiziert werden.

Vandalismus auf dem Gaststätten-Parkplatz

Fintel. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Gasthofes an der Straße Pferdemarkt ärgerlichen Schaden angerichtet. Sie rissen eine Straßenlampe aus der Verankerung und legten sie dann in einem Vorgarten ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Fintel unter Telefon 04265/95461-0.

