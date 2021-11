Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch bei McDonald's - Polizei bittet um Hinweise ++ Diebesduo klaut zwei iPhones ++ Zevener Polizei warnt vor Handtaschendieb auf dem Radl ++

Rotenburg (ots)

Einbruch bei McDonald's - Polizei bittet um Hinweise

Gyhum. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in eine McDonald's-Filiale an der Straße An der Autobahn in unmittelbarer Nähe der Anschlussstelle Bockel eingebrochen. Zwischen 2 Uhr und 6 Uhr früh verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Restaurant. Vermutlich zielgerichtet gingen die Unbekannten einen Tresor an und brachen ihn auf. Mit Bargeld verließen die Täter die Filiale auf dem gleichen Weg, auf dem sie gekommen sind. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei.

Diebesduo klaut zwei iPhones

Bremervörde. Zwei unbekannte Täter haben am Montagnachmittag in einem Handyshop an der Neuen Straße zwei hochwertige Smartphones gestohlen. Während einer der Männer einen Mitarbeiter in ein Verkaufsgespräch verwickelte, nutzte sein Komplize die Gelegenheit und schnappte sich zwei iPhone-Geräte vom Typ 13. Beide Täter rannten zusammen aus dem Geschäft und stiegen in einen größeren BMW mit unbekanntem Kennzeichen. Damit brausten sie in unbekannte Richtung davon. Sachdienliche Hinweise bitte an die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0.

Betrunken gegen den Straßenbaum

Brockel. Unter Alkoholeinfluss ist eine 31-jährige Autofahrerin am Montagabend in der Kirchstraße verunglückt. Die Frau kam gegen 20.45 Uhr mit ihrem VW Passat alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Eindruck: knapp 2 Promille. Sie musste eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Polizei erkennt gefälschten Führerschein

Elsdorf. Ein 34-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen an der Anschlussstelle Elsdorf einen gefälschten Führerschein vorgezeigt. Der Mann war gegen 7.30 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Sie erkannten das Dokument als Fälschung und untersagten die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Zevener Polizei warnt vor Handtaschendieb auf dem Radl

Zeven. In den vergangenen Zwei Wochen ist es im Zevener Stadtgebiet zu gleich mehreren unüblichen Handtaschendiebstählen gekommen. Betroffen von den Taten waren vor allem Seniorinnen, die auf ihrem Fahrrad durch die Stadt fuhren. Alle hatten ihre Handtaschen, Einkaufstaschen oder Rucksäcke während der Fahrt in den Fahrradkorb hinter sich gelegt. Ein noch unbekannter, radelnder Täter näherte sich den Frauen von hinten an und schnappte sich die Tasche aus dem Korb. Der Unbekannte rechnete mit dem Überraschungseffekt und konnte in allen Fällen entkommen. Deshalb raten die Beamten der Zevener Polizei, Taschen auch während der Fahrt nicht im Fahrradkorb mit sich zu führen.

Junge Bikerin stürzt an der Ampel

Rotenburg. Bei einem Sturz mit ihrem Leichtkraftrad hat sich eine 16-jährige Bikerin am Montagnachmittag verletzt. Die Jugendliche rutschte beim Anfahren an der Ampel im Einmündungsbereich der Berufsbildenden Schulen an der Verdener Straße mit dem Hinterrad weg. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Achtung Taschendiebe!

Sottrum. Ein 68-jährige Sottrumerin ist am Montagvormittag in einem Discounter an der Großen Straße Opfer von Taschendieben geworden. Die Frau trug beim Einkaufen ihre Umhängetasche bei sich. Unbemerkt gelang es den Tätern, daraus ein schwarzes Portemonnaie zu stehlen. Darin befanden sich neben Bargeld, Ausweise und eine Bankkarte.

Junger Fahrer bei Auffahrunfall verletzt

Bremervörde. Bei einem Auffahrunfall in der Bremer Straße ist am Montagvormittag ein 19-jähriger Fahranfänger verletzt worden. Der junge Mann hatte vermutlich zu spät erkannt, dass vor ihm zwei Autos verkehrsbedingt halten mussten. Er fuhr mit seinem Seat auf den Dacia eines 63-Jährigen auf. Dessen Fahrzeug wurde auf den Dacia eines 57-Jährigen geschoben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa dreitausend Euro.

Einbruch in Mehrparteienhaus

Visselhövede. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Soltauer Straße eingebrochen. Im Erdgeschoss hebelten sie dazu eine Terrassentür auf. Aus der Wohnung nahmen die Unbekannten einen Tresor mit. Über ein Gartentor machten sich die Täter aus dem Staub. Hinweise bitte an die Polizeistation Visselhövede.

Autofahrerin übersieht Radfahrerinnen

Hemsbünde. Am frühen Montagmorgen ist eine 16-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B 440/Zur Schnuckenheide verletzt worden. Eine 41-jährige Autofahrerin hatte gegen 7.30 Uhr beim Abbiegen mit ihrem Seat zwei in gleicher Richtung fahrende, jugendliche Radlerinnen vermutlich übersehen. Es kam zu einer Kollision, bei der sich die ältere der Radfahrerinnen verletzte. Am Auto und an den Pedelecs der beiden Jugendlichen entstand Sachschaden.

