Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Betrunkener Ladendieb muss in Polizeigewahrsam ++ Bank verhindert Betrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter ++ Fußgängerin angefahren - Autofahrerin führt weiter ++

Rotenburg (ots)

Betrunkener Ladendieb muss in Polizeigewahrsam

Rotenburg. Zur Verhinderung weiterer Straftaten hat die Rotenburger Polizei am Donnerstagabend einen 21-jährigen Ladendieb in Gewahrsam genommen. Der 21-Jährige hatte zuvor in einem Einkaufsmarkt an der Großen Straße Alkohol gestohlen. An der Kasse wurde der völlig betrunkene Mann vom Personal gestoppt und der Polizei übergeben. Da zu befürchten war, dass der 21-Jährige Nachschub braucht und seine Diebestour in einem anderen Geschäft fortsetzt, kam er bis zum frühen Freitagmorgen in eine Polizeizelle.

Bank verhindert Betrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

Sittensen. Um 2500 Euro wollte ein angeblicher Mitarbeiter des Softwareherstellers Microsoft eine 41-jährige Frau am Mittwoch erleichtern. Der Betrüger hatte sich mittags am Telefon bei ihr gemeldet und mitgeteilt, dass der Computer der Sittensenerin gehackt worden sei. Das wolle er nun überprüften. Bereitwillig ließ die 41-Jährige einen Fernzugriff auf ihren PC zu. In dieser Zeit buchte der Mann Geld vom Online-Konto der Frau ab. Durch die Bank konnte der Transfer später rückgängig gemacht werden.

Fußgängerin angefahren - Autofahrerin fährt weiter

Ahausen. Auf dem Verbindungsweg zwischen Mühlenstraße und Hellweger Straße ist am Mittwochnachmittag eine 61-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren worden. Gegen 16.30 Uhr war die noch unbekannte Fahrerin eines BMW auf der schmalen Straße vermutlich zu nah an der Spaziergängerin vorbeigefahren. Es kam zu einer Berührung mit dem Außenspiegel. Dabei zog sich die 61-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des BMW habe noch einmal gehupt und ihre Fahrt fortgesetzt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen einer Unfallflucht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell