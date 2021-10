Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Tankstelle überfallen

Rotenburg (ots)

Sittensen. In der vergangenen Nacht kam es zu einem Raubüberfall im Bereich des Autohofs an der Hansestraße. Um 0.40 Uhr bedrohten drei männliche Täter eine Angestellte der Tankstelle mit einer Schusswaffe und zwangen sie zur Öffnung der Kasse. Die Täter entnahmen das Bargeld und flüchteten anschließend mit einem weißen VW Golf Variant vom Tankstellengelände. Wer zur o.g. Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Autohofs bemerkt hat, wird gebeten sich mit der Zevener Polizei unter der Rufnummer 04281/93060 in Verbindung zu setzen. Die Ermittler bitten außerdem auch um sachdienliche Hinweise zum Fluchtfahrzeug.

