Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall auf dem Edeka-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Unfall auf dem Edeka-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Verdener Straße ereignet hat, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Gegen 16 Uhr habe eine Frau einen grauen Opel Insignia dort geparkt, um im Geschäft einkaufen zu gehen. Als sie gegen 17 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie daran Beschädigungen. Vermutlich ist es ein anderer Autofahrer in diesem Zeitraum beim Ein- oder Ausparken mit dem Opel zusammengestoßen. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell