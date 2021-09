Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim: Fußballtrikots vor Haustür vergessen; wo sind sie geblieben? - Ehrlicher "Finder" bitte melden

Bild-Infos

Download

Neckarbischofsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Möglicherweise wollte ein Unbekannter nur die beiden Trikotsätze der E-Jugend-Mannschaft des örtlichen Fußballvereins in Verwahrung nehmen, die am vergangenen Freitagabend vor der Haustür eines Anwesens in der Straße "Unteres Eichertstal", in einer blauen IKEA-Tasche, abgestellt und vergessen wurden.

Die Mutter eines Spielers hatte die Trikotsätze nach einem Spiel zum Waschen mit nach Hause genommen und sie nach dem Aufschließen der Haustür, kurz nach 20 Uhr, davor stehen lassen. Wie es bestimmt jedem schon einmal ergangen sein dürfte, "aus dem Auge, aus dem Sinn", gerieten die Trikots erst am nächsten Morgen wieder ins Gedächtnis, als gegen 8 Uhr der Waschgang geplant war. Da war die Tasche mit dem wertvollen Inhalt, immerhin rund 1.000.- Euro, schon verschwunden. Bei dem Trikotsatz handelt es sich um neuwertige 14 rote Trikots mit den jeweiligen Hosen und Stutzenpaaren. Dazu zwei blaue Torwarttrikots, zwei schwarze Torwarthosen und zwei schwarze Stutzenpaare - alles Größe 152/164. Es ist nicht überliefert, ob das E-Jugend-Team nun auf übergroße Trikots der D- oder C-Jugend am nächsten Spieltag ausweichen muss oder ob sich mittlerweile schon ein Unterstützer des Teams fand, der die Jugendmannschaft bei der Neuanschaffung unterstützt. Der ehrliche "Finder" sowie Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können oder etwas über den Verbleib der Trikots wissen, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder dem Polizeirevier Sinsheim; Tel.: 07261/690-0 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell