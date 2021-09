Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Autoaufbruch; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch wurde ein VW Golf auf einem Parkplatz in der Straße "Am Bachdamm" aufgebrochen und aus ihm eine Sporttasche entwendet. Der 26-jährige Halter hatte sein Fahrzeug wurde gegen 20.30 Uhr abgestellt und den Aufbruch am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr festgestellt. Der oder die Täter hatten beiden rechte Seitenscheiben eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht. Der Gesamtschaden dürfte bei rund 2.000.- Euro liegen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

