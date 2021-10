Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wohnungseinbruch++Einbruch in Schulgebäude++Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rotenburg (ots)

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bremervörde. Bereits am letzten Freitag, den 22.10.21, kam es auf dem Parkplatz des Mühlencenters zu einem Verkehrsunfall. Direkt vor der Tür des dortigen Modediscounters, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, zwischen 10.00 Uhr und 11.20 Uhr, einen geparkten weißen PKW VW-UP. Der unbekannte Fahrzeugführer beschädigte den weißen VW vermutlich, als er mit seinem Fahrzeug ausparkte. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Bremervörder Polizeikommissariat unter der Rufnummer 04761/99450 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Schulgebäude

Rotenburg. Am Dienstagabend bzw. in der Nacht zum Mittwoch kam es zu einem Einbruch in die Grundschule "Am Grafel". Unbekannte Täter haben die Verglasung mehrerer Außentüren beschädigt und konnten die Türen so öffnen. Anschließend betraten die Einbrecher einige Räume. Ob sie auch Diebesgut mitgehen ließen, ist zur Zeit noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Wer zur genannten Tatzeit im Bereich der Grafelschule verdächtige Personen beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise zum Einbruch machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Rotenburg unter der Rufnummer 04261/9470 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch

Zeven. In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochabend drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Rhalandstraße ein. Die Einbrecher hebelten zunächst die Terrassentür zu einer Erdgeschoßwohnung auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Ob sie etwas entwendet haben, ist noch nicht bekannt.

