Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Bäckerei-Gebäude, Täter fliehen mit schwarzem Wagen

Neuenkirchen (ots)

In der Bauerschaft Sutrum Harum sind unbekannte Täter am Sonntagnachmittag (10.04.22) in die Büroräume einer Bäckerei an der Eschenstraße eingedrungen und haben einen Tresor gestohlen. Die Täter wurden bei der Flucht beobachtet. Die Polizei ermittelt in dem Fall und sucht nun weitere Zeugen, die hilfreiche Hinweise geben können.

Die Tat ereignete sich in dem kurzen Zeitfenster zwischen 15.05 Uhr und 15.15 Uhr. Ein Zeuge beobachtete mehrere Personen, die aus einem Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes sprangen. Die Unbekannten rannten zu einem schwarzen Auto und flüchteten in Richtung Erlenstraße. Denselben Wagen hatte der Zeuge kurze Zeit vorher bereits gesehen. Da war dieser von der Erlenstraße in die Eschenstraße in Richtung Bäckerei eingebogen. Ein weiterer Zeuge beobachtete, wie der Wagen in den Wendehammer an der Eschenstraße fuhr.

Die Täter schlugen ersten Erkenntnissen zufolge eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Büros. Dann durchsuchten sie mehrere Räume nach Diebesgut. Sie entwendeten schließlich einen schwarzen Klein-Tresor mit Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags.

Bei dem Auto, das von den zwei Zeugen gesehen wurde, handelte es sich um einen schwarzen Opel Insignia neueren Modells mit getönten Heckscheiben und einem Osnabrücker Kennzeichen. Zu den unbekannten Täter - es waren drei oder vier Personen - liegt keine genaue Beschreibung vor. Einer von ihnen trug eine schwarze Sturmhaube, ein weiterer trug eine längliche Stange mit sich. Ein dritter hatte eine schwarze Box unter dem Arm.

Die Polizei nimmt weitere sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/9384215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell