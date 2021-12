Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gegen LKW-Anhänger gestoßen

Krölpa (ots)

Donnerstagvormittag fuhr eine 67-Jährige mit ihrem Opel von der Parkplatzausfahrt eines Supermarktes auf die Pößnecker Straße in Krölpa auf, ohne ausreichend auf den Verkehr zu achten. Die Fahrerin stieß folglich gegen den Anhänger eines vorbeifahrenden LKW. Sie verletzte sich dabei leicht und wurde an der Unfallstelle ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

