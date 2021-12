Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag zur Pressemeldung vom 30.11.2021: Großer Polizeieinsatz mit zahlreichen Unterstützungskräften führt zur Festnahme von mehreren Personen

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch fanden die Haftvorführungen von vier männlichen Beschuldigten statt, welche im Rahmen eines Großeinsatzes am Dienstag in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla sowie in Berlin aufgrund des Verdachts von u.a. bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen und Geldwäsche festgenommen wurden (siehe Pressemeldung vom 30.11.2021). Das zuständige Amtsgericht in Gera bestätigte die Haftbefehle, sodass die Beschuldigten in vier unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden - die Ermittlungen gegen die weiteren Beschuldigten (ein Mann/ armenisch/ sowie zwei Frauen/deutsch) dauern an. Die bereits vor geraumer Zeit inhaftierten, weiteren beiden Beschuldigten (es wurde ebenfalls berichtet) erhielten einen zusätzlichen Haftbefehl im Zusammenhang mit den derzeitigen Ermittlungen, sodass als Endergebnis sechs gerichtlich bestätigte Haftbefehle aus dem Einsatzgeschehen am Dienstagmorgen hervorgingen.

