Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeibekannter Mann gibt sich fälschlicherweise als Verlierer eines aufgefundenen Geldbeutels aus - Strafanzeige !

Pößneck (ots)

Besonders dreist handelte ein Dieb am gestrigen Abend in einem Supermarkt in Pößneck, nämlich wurde nachträglich durch eine Anzeigenerstattung folgendes bekannt: Ein 31-Jähriger verlor sein mitgeführtes Portemonnaie im besagten Supermarkt beim Einkaufen. Eine Kassiererin fand den Geldbeutel, als in diesem Moment ein zwischenzeitlich bekannter Beschuldigter auf sie zukam und sich - wie im Nachgang bekannt wurde, fälschlicherweise - als Verlierer ausgab. Dem Mann wurde das Portemonnaie zunächst durch die Angestellte übergeben, da die Situation als solche zunächst keine Zweifel zulies. Später wurde jedoch bekannt, dass es sich bei dem 24-jährigen Polizeibekannten nicht um den rechtmäßgen Eigentümer handelte, woraufhin der Beschuldigte zu Hause durch eine Funkstreifenwagenbesatzung aufgesucht wurde. Er gab daraufhin die Geldbörse, jedoch unter dem Vorwand, das darin befindliche Geld bereits ausgegeben zu haben, zurück. Die Ermittlungen sowie die Auswertung der Videoaufzeichnungen dauern an.

