Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Schule

Steinfurt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (12.04.2022), 16:00 Uhr, und Mittwoch (13.04.2022), 08:15 Uhr, sind unbekannte Täter in das Gymnasium Arnoldinum am Pagenstecherweg eingebrochen.

Über ein Fenster im Erdgeschoss drangen die Einbrecher gewaltsam ins Schulgebäude ein. Innerhalb des Gebäudes wurde mit unbekanntem Werkzeug versucht, mehrere Türen aufzubrechen. Das Eindringen in einen Schülerraum gelang auf diese Weise. Der Versuch sich Zutritt zum Schulkiosk zu verschaffen, scheiterte zunächst an einer verschlossenen Tür. Dennoch gelangten die Täter hinein, nachdem sie ein Verkaufsfenster mit einem unbekannten Werkzeug aufhebelten. Innerhalb des Kiosks wurden Schränke geöffnet und durchsucht. Offensichtlich verließen die Unbekannten das Schulgebäude über einen Notausgang. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Täter etwas endwendeten haben, ist noch nicht bekannt. Zur Höhe des Sachschadens liegen bislang ebenfalls noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, denen im Tatzeitraum etwas aufgefallen ist, werden um Hinweise an die Polizeiwache Steinfurt gebeten, Telefon 02551/15-4115.

