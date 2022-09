Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Präventionsveranstaltungen für Seniorinnen und Senioren: Tricks und Betrügereien an der Haustür, am Telefon und unterwegs

Mannheim (ots)

Die SeniorenTreffs Mannheim e.V. veranstalten in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Mannheim eine Reihe von Präventionsveranstaltungen, die sich den Themen Straftaten zum Nachteil älterer Menschen und Schutz vor Kriminalität im Alltag widmen.

Schwerpunktmäßig klärt die Polizei im Rahmen dieser Veranstaltungen über Gefahren an der Haustür, am Telefon oder am Computer bzw. Smartphone auf.

Termine und Orte der Präventionsveranstaltungen

- SeniorenTreff Waldhof-Ost, Frohe Zuversicht 5-7, Dienstag, 11. Oktober, 13 Uhr, Tel 0621 752328 - SeniorenTreff Mannheim Mitte, P7, 4, Mittwoch, 12. Oktober, um 14.30 Uhr, Tel 0621 28310 - SeniorenTreff Lindenhof, Eichelsheimer Straße 54-56, Mittwoch, 19. Oktober, um 13 Uhr, Tel 0621 814658 - SeniorenTreff KurpfalzTreff, K 1, 7 - 13, Donnerstag, 24. Oktober, 14 Uhr, Tel 0621 293 3405

Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

