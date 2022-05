Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Randalierer legt Feuer am Löhrrondell

Koblenz (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 10.05.2022 auf Mittwoch, den 11.05.2022 randalierte ein 38-Jähriger in der Koblenzer Innenstadt. Zunächst schlug er gegen 3:20 Uhr mit einer Bierbank die Eingangstür eines Imbissladens am Löhrrondell ein, bevor er weiter in Richtung Schlossstraße zog.

Dort legte er an insgesamt vier Stellen Feuer. Leicht beschädigt wurden hierbei Mülltonnen, Bäume und ein Fahrrad. Die Feuerstellen konnten mit eigenen Mitteln der Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Koblenz 1 gelöscht werden. Der Beschuldigte kehrte sodann an den Tatort zurück und wurde von einer Zeugin wiedererkannt. Die eingesetzten Kräfte nahmen ihn in Gewahrsam. Sein Motiv ist unklar.

