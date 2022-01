Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Täter schlägt Spiegel ab und wird gefasst

Am Freitag war ein Auto das Ziel von Aggressionen in Laichingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 23 Uhr hielt ein Auto Im Grübler an. Ein 16-Jähriger stieg aus und schlug den Spiegel eines geparkten Autos ab. Danach stieg er wieder in das Auto ein und flüchtete. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Tat und handelte richtig: Sie wandte sich an die Polizei. Die Beamten ermittelten schnell den Mann, der für die Tat verantwortlich sein soll. Das Polizeirevier Ehingen (07391/5880) klärt nun die Hintergründe der Tat. Auf den 16-Jährigen kommt eine Anzeige zu.

Das Verhalten der Zeugin lobt die Polizei. Sie hätte überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

+++++++ 0085170

Jürgen Rampf / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell