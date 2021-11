Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 191121-916: Paketzusteller nach Unfall geflüchtet

Radevormwald (ots)

Ein Paketzusteller ist am Donnerstagabend (18. November) nach einem Verkehrsunfall auf der Ritter-von-Halt-Straße von der Unfallstelle geflüchtet; er konnte kurz darauf von der Polizei angehalten werden. Gegen 18.45 Uhr hatte ein Paketzusteller auf der Ritter-von-Halt-Straße angehalten, um an der dortigen Adresse ein Paket zuzustellen. Während der Fahrer schon auf dem Weg zur Haustüre war, machte sich der Pakettransporter selbständig und rollte gegen zwei geparkte Autos. Zeugen schilderten, dass der Fahrer daraufhin zur Unfallstelle lief und sich mit dem Transporter von der Unfallstelle entfernte. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung den Flüchtigen kurz darauf stoppen. Weil er deutliche Anzeichen auf den Einfluss von Betäubungsmitteln zeigte, leitete die Polizei eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Radevormwald in die Wege.

