Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 18112021-914 Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B256 Westtangente, Ecke Hülsenbuscher Straße in Gummersbach haben sich am Donnerstagabend (18.11) drei Personen leicht verletzt. Ein 46- Jahre alter Kölner war mit seinem Auto gegen 18:00 Uhr auf der B256 aus Richtung Marienheide kommend in Richtung BAB Auffahrt unterwegs. Er fuhr an der Kreuzung Westtangente/ Hülsenbuscher Straße weiter geradeaus. Zeitgleich war eine 45- jährige Gummersbacherin mit ihrem Auto auf der Hülsenbuscher Straße in Richtung Westtangente unterwegs und bog an der Kreuzung nach rechts in Richtung BAB Auffahrt ab. Im Kreuzungsbereich fuhr der Kölner hinten auf das Auto der abbiegenden Gummersbacherin auf und schob dieses in den wartenden Gegenverkehr in drei weitere Fahrzeuge. Die Gummersbacherin sowie ihre 70- jährige Beifahrerin und ein weiterer 31- jähriger Gummersbacher im wartenden Gegenverkehr verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurden vorsorglich ins Krankenhaus Gummersbach eingeliefert. Es entstand an den insgesamt fünf Autos ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wird an der Kreuzung mittels einer Ampel geregelt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell