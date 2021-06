Polizei Essen

POL-E: Essen: Räuberin erbeutet in Bredeney teure Uhr einer älteren Dame - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45133 E-Bredeney:

Am Freitagmorgen (11. Juni) erbeutete eine Frau im Essener Stadtteil Bredeney die teure Armbanduhr einer älteren Dame. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 10 Uhr war die 81 Jahre alte Frau auf der Bredeneyer Straße zu Fuß unterwegs. In Höhe der Straße Am Ruhrstein sprach eine zirka 20 bis 25 Jahre alte und ungefähr 1,65 bis 1,7 Meter große Frau die Seniorin an. Plötzlich griff die Unbekannte, mit hellen Haaren und schlanker Figur, kräftig an den Unterarm der Passantin und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Jetzt realisierte die Rentnerin, dass die Geflüchtete ihr offenbar die hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk riss. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

