Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Trickbetrug - Unbekannte geben sich als NEW-Mitarbeiter aus

Viersen-Süchteln (ots)

Am 10.11.2022 hat es zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr einen Trickbetrug auf der Hochstraße in Süchteln gegeben. Zwei unbekannte Täter gaben sich als NEW-Mitarbeiter aus. Während ein Tatverdächtiger die dort wohnende 82-Jährige ablenkte, entwendete der andere Tatverdächtige nach aktuellem Ermittlungsstand Schmuck. Die beiden männlichen Tatverdächtigen konnte die 82-Jährige wie folgt beschrieben: Zum einen 25-30 Jahre alt, circa 1.75 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet, Oberteil in Samt-Optik, dunkle Kappe mit Schirm nach vorne. Zum anderen 30-35 Jahre alt, circa 1.90 Meter groß, ebenfalls südländisches Erscheinungsbild, dunkle Kurzhaarfrisur. Beide Tatverdächtige sprachen einwandfreies Deutsch. Falls Sie Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zu dem Trickbetrug geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /AM (1086)

