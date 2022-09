FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Mittwoch

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Mittwoch, 21.09.2022 um 11:38 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "An der Pferdebahn" alarmiert. Durch die Einsatzkräfte konnte die Tür schadenfrei geöffnet werden und die Person anschließend vom Rettungsdienst versorgt werden. Ein ebenfalls in der Wohnung befindlicher Hund wurde in die Inobhutnahme des Ordnungsamtes gegeben. Weitere Maßnahmen seitens der Feuerwehr waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Abend um 19:51 Uhr zu einem Kleinbrand am Ruhr-Rad-Wanderweg alarmiert. Hier hatte aus bisher nicht geklärter Ursache der Inhalt eines dort neu befestigten Kunststoffmülleimers Feuer gefangen. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde das Feuer zunächst mit der Kübelspritze abgelöscht. Anschließend wurde der Bereich noch mit guten 200 l Wasser Eingeschwemmt und mit der Wärmebildkamera auf weitere Glutnester kontrolliert. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei zur Ursachenermittlung übergeben. Die ausgerückten 16 Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach einer halben Stunde beenden.

