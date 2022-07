Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bus kollidiert mit einem Reh - sieben leicht Verletzten Insassen

Mainz (ots)

Am 11.07.2022, gegen 23:53 Uhr kollidiert auf der L422, zwischen Budenheim und Heidesheim, Omnibus und einem Reh. In dem Bus befanden sich zur Unfallzeit 41 Fahrgäste. Durch die eingeleitete Gefahrenbremsung wurden sieben Fahrgäste leicht verletzt. Diese wurden zwecks Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten wurde die Alarmierungsstufe der Feuerwehr und Rettungskräfte erhöht. Nach Abschluss aller Maßnahmen vor Ort konnte der Omnibus seine Fahrt fortsetzen.

Insgesamt waren 24 Feuerwehr, 10 Rettungs- und 8 Polizeikräfte im Einsatz.

