POL-PPMZ: Unfallflucht nach Zusammenstoß zweier Pedelecs - Zeugen gesucht

Mainz-Bleichenviertel (ots) - Am Samstagmorgen wurde ein 30-jähriger Mann in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs überfallen und mit einem Messer bedroht. Der 30-jährige war als Tourist in der Stadt und traf gegen 04:00 Uhr im Bereich eines Kiosks auf die späteren Täter. Mit diesen kam er zunächst in ein harmloses Gespräch und man ging gemeinsam in Richtung des Alicenplatzes. Während der Unterhaltung holte einer der drei Täter ein Messer hervor, hielt es dem ...

mehr